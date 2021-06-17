Bakan Selçuk, 'Eğitimde fırsat adaleti bizim için çok önemli'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e geldi. Bakan Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni ve Metin Arslan İlkokulu temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Selçuk, eğitimde fırsat adaletinin önemine vurgu yaptı. Bakan Selçuk, “Burada sizlerin gösterdiği başarıların farkındayız. Baştan bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bugün de Karabük'te okullarımızın açılışını yapacağız. Bir okulumuzun temelini atıyoruz. Bunlar gelecek için, çocuklar için güzel şeyler. Daha iyi imkanlar için onları buluşturmak için güzel şeyler. Eğitimin daha kaliteli olması demek. Yaptığımız her iş bize emin olun çok büyük mutluluk veriyor. Öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın yüzleri gülümsüyor. Onların yüzü gülümseyince çocukların dolayısıyla bizim yüzümüz gülümsüyor. Bugün açacağımız okullarda eğitime devam edecek çocuklarımıza, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. İnşallah güzel günleri geçsin buralarda. Elbette bizim sorumluluğumuz yurdun her bir köşesinde her birini ayırmadan imkanlar sağlamak. Eğitim öğretim görmesine fırsat vermek. Çünkü biz baştan beri fırsat adaleti diyoruz. Fırsat eşitliği bile demiyoruz. Eşit olmak herkese aynı şeyi vermek demektir. Ama adalet herkese hak ettiği ve ihtiyacı olan şeyi verebilmektir. Dolayısıyla fırsat adaleti bizim için çok önemlidir” diye konuştu.

“Hayırseverlerin yaptığı katkılar bizim için çok önemli yere sahip”

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitim yatırımlarının hızla sürdüğünü aktardı. Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitim yatırımlarımız hızla sürüyor. Eğitimin kalkınmayla, demokrasiyle, ekonomiyle alakasının farkındayız. Bu konularda da elimizden geleni hep birlikte yapıyoruz. Elimizden geleni diyorum bizim elimizden gelenin ötesi var o da sizsiniz. İşbirliği çeşitli sektör kuruluşlarımız, özel sektör kuruluşları, halkımız hayırseverlerimiz elbirliğiyle bize destek oluyorlar. Biz de çocuklarımızın geleceği için yatırım yapma imkanı buluyoruz. Husus en Kardemir'e teşekkür etmek lazım. Çünkü Karabük'ün tarihinde çok özel yeri bir yeri var. Bu özel yerine binaen eğitimin kalitesinin artmasında da doğrudan dolayı katkısı var. Bugün de Anadolu Lisemize himayelik etmek bakımından hem Anadolu imam hatip lisemizin pansiyonu yapmak suretiyle hayırseverlikte ortaya koymuş. Kendilerine şükran borçluyuz. Elbette bu işler bir millet, ülke ödevi. Hepimiz katkımızı sağlayacağız ama biz okulları devlet olarak yapıyoruz. Hayırseverlerin yaptığı katkılar bizim için çok önemli yere sahip. Herkesin parası olur ama herkes hayır yapamayabilir” diye ifade etti.

“Hangi ülke neyin peşinde, hangi tedbirleri alıyor, günlük olarak takip ediyoruz”

Bakan Selçuk, tüm dünyayı günlük olarak takip ettiklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“2023 eğitim vizyonunda da bunlardan bahsettik. Tüm dünyayı takip ediyoruz. Hangi ülke neyin peşinde, hangi tedbirleri alıyorlar. Günlük olarak takip ediyoruz. Bizler de Türkiye için elimizden geleni yapmak için uğraşıyoruz. Çocuklar için daha nitelikli ve dünyadaki akranlarıyla yarışacak dimdik ayakta duracak nesiller yetişmesine gayret ediyoruz. Ben burada hizmet vermeye başlayacak olan öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çocuklarıma başarılar diliyorum. Bütün bu süreçlerde emeği geçen herkese her bir meslektaşıma, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. “

Konuşmaların ardından ilçeler ve merkezdeki yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirildi.

Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı - Ersin Turan

