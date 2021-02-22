Bakan Selçuk: 'İŞKUR Kampüs 166 üniversitede hizmet veriyor'

Bakan Selçuk, 2013 yılından beri üniversite öğrencilerine hizmet vermekte olan Üniversite İrtibat Noktalarının İŞKUR Kampüs adıyla yeniden yapılandırılarak 81 ilde 166 üniversitede hizmet vermekte olduğunu aktardı. Selçuk, “Öğrencilerin işgücü piyasasına hazırlanabilmeleri için işveren görüşmeleri, iş arama yöntemleri, işgücü piyasasının tanınması, doğru ve etkili özgeçmiş hazırlanması gibi konularda bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri şeklinde İş ve Meslek Danışmanlığı sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Selçuk, Üniversite Kariyer Merkezi temsilcileri ile ortak bir çalışma içine girileceğini belirterek, “Fakülte yönetimleriyle periyodik görüşmeler yapılması, pandeminin seyrini de göz önünde bulundurarak online grup görüşmeleri yapılması, akademisyenlerle yapılan planlar doğrultusunda devam eden online derslerde İŞKUR hizmetleriyle ilgili 20-25 dakikalık sınıf görüşmeleri gerçekleştirilmesini öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kariyer hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, beden dili, mülakat teknikleri, işveren beklentileri gibi konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimler verilmesini sağlayacağız”

İŞKUR Kampüs ile sunulacak olan İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması adına Kariyer Merkezleriyle koordineli çalışmanın önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, “Ayrıca İŞKUR Kampüslerde öğrencilere İş Kulübü hizmetimiz aracılığıyla kariyer hedefi oluşturma, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, beden dili, mülakat teknikleri, işveren beklentileri gibi konularda hem teorik hem uygulamalı eğitimler verilmesini sağlayacağız. İŞKUR Kampüs hizmetiyle faaliyette olduğumuz üniversitelerde yer alan Kariyer Merkezleri iş birliğiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Mustafa Cenik