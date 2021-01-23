Bakan Selçuk: 'Koruyucu aile sayımız 6 bini aştı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönüllülük kavramı ve farkındalığın geliştirilmesi, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen “Gönül Elçileri Projesi” ile koruyucu aile sayısı ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

Aile yanındaki çocuk sayımız 2020 yılı sonu itibarıyla 7 bin 862'ye ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Her çocuğun bir ailesi olmalı' düşüncesinden hareketle koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısının artması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çalışmalar sonucunda toplumda koruyucu ailelik konusunda farkındalığın her geçen gün arttığını belirten Selçuk, “2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan çocuğumuzun sayısı 6 bin 465 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 7 bin 862'ye ulaştı” dedi.

Koruyucu aile sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 6.481'e yükseldi

Koruyucu aile sayısında da artış olduğunu kaydeden Selçuk, “Koruyucu ailelik için başvuran aile sayımız son iki yılda arttı. 2018 yılı sonunda Türkiye genelinde koruyucu aile sayımız 5 bin 288 iken 2020 yılı sonu itibarıyla 6 bin 481'e yükseldi” diye konuştu.

4 yeni eğitim modülü oluşturduk

2020 yılında koruyucu aile hizmeti kapsamında yapılan çalışmalardan da bahseden Bakan Selçuk, “Ankara'da koruyucu ailelerimiz, koruyucu aileler yanında yetişmiş olan gençlerimiz, meslek elemanları, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında temsilciler ile medya mensuplarının katılımıyla ‘Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi' çalıştayı düzenledik. Koruyucu eğitim paketleri revizyon çalışmaları yaptık. Ergenlik Modülü, Özel Gereksinimli Çocuklar Modülü, Sağlıklı Geçişler Modülü, Güçlenme ve Stresle Başaçıkma Modülü ismini taşıyan 4 yeni modül oluşturduk. Hazırlanan eğitim modülleri kapsamında Türkiye genelinde 27 meslek elemanına kolaylaştırıcı eğitimi, 96 meslek elemanına Koruyucu Aile Eğitici Eğitimi verildi” ifadelerini kullandı.

Ergenlik dönemindeki bin 52 çocuğumuza destek sağladık

Selçuk, İl müdürlükleri tarafından görevlendirilen psikologlar tarafından, koruyucu aile hizmetinden yararlanan ergenlik dönemindeki bin 52 çocuğa bireysel görüşmeler yoluyla destek sağlandığını belirtti. Koruyucu aile hizmetinin tanıtımı ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında rehber koruyucu aile uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, “Aday ve yeni koruyucu ailelerimize deneyim aktarımının sağlanmasını amaçlayan ‘Rehber Koruyucu Ailelik' sistemi İl Müdürlüklerimiz tarafından uygulanmaya başlandı” şeklinde konuştu.

Hasan Özkan

