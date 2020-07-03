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Bakan Selçuk: 'Önceliğimiz çalışanların sağlığı'

Bakan Selçuk: 'Önceliğimiz çalışanların sağlığı'
Bakan Selçuk: 'Önceliğimiz çalışanların sağlığı'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı. Bakan Selçuk, “Önceliğimiz çalışanların sağlığı” dedi.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, 2 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi ise yaralandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek bilgi aldı. Yaralı yakınları ile görüşen Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sağlık ve İçişleri Bakanlarımız az sonra gelecekler. Ben İstanbul'dan hemen intikal ettim. Önceliğimiz çalışanların sağlığı. Sağlık Bakanımız, İçişleri bakanımız ile birlikte bilgi vereceğiz” dedi.

Öte yandan fabrikada 11 yılda 4. kez büyük patlama meydana geldi. Fabrika içinde ise 110 ton patlayıcının bulunduğu öğrenildi.

Ali Yıldız-Burak Can Tokyürek-Gürcan Yılmaz-Orkun Kaya

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