Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un önemli açıklamalarından satır başlıkları:

- 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak

- Okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayacak, yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek

- Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek

- Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağını Bilim Kurulu karar verecek

- Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor