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Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Andarabi ile telefonda görüştü

Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Andarabi ile telefonda görüştü
Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Andarabi ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Mohammad Masud Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Mohammad Masud Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afgan mevkidaşına dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek, söz konusu saldırıda yaralananlara geçmiş olsun temennisinde bulunduğu öğrenildi. 

Ayrıca, Bakan Soylu'nun görüşmede, başta terörizmle mücadele alanında işbirliği olmak üzere iki dost ve kardeş ülke arasındaki işbirliğinin her alanda en güçlü şekilde sürdürüleceğini dile getirdiği belirtildi.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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