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Bakan Soylu: 'Altı terörist etkisiz'

Bakan Soylu: 'Altı terörist etkisiz'
Bakan Soylu: 'Altı terörist etkisiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Mardin'in Nusaybin bölgesindeki Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, paylaşımda, “Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Topyekün sahadayız” ifadelerine yer verdi. Soylu, ayrıca operasyonlarda emeği geçen polis, jandarma ve istihbarat teşkilatları ile operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve uçaklara da katkılarından dolayı 'alkış emojisi' ile tebriklerini iletti.

Ali Nargüner



 

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