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Bakan Soylu: 'Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz'

Bakan Soylu: 'Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz'
Bakan Soylu: 'Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni normalleşme dönemi kapsamında yarın 260 bin personelle denetim yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 maddelik uygulamanın birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Jandarma Komutanlarımız ve Sahil Güvenlik Komutanlarımız ile 'kontrollü normalleşme dönemi'ni değerlendirdik. Salgınla mücadelede 'dinamik denetim modeli'ne geçiyoruz. İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. Perşembe günü 260 bin personel ile denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yunus Emre Kartal
 

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