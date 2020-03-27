Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

HAFTA SONU SAHİL VE PİKNİK YERLERİNE YASAK

Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar.

OTOBÜS SEYAHETLERİ KISITLANIYOR

Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Tüm seyahatlerinin bir birileriyle otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. İznin dışında otobüs seyahatlerini kısıtlamak için çalışıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.

MÜLTECİLERİN DURUMU

Edirne'de Pazarkule'yi boşalttık, mültecileri oradan aldık. 9 vilayete götürdük. Yaklaşık dün akşam itibariyle sabaha kadar operasyon yaptık 5 bin 800 mülteciyi boşalttık. Tedbiren yaptık. Kimse kendini rahat hissetmesin, bu risk geçtiği zaman kim gitmek istiyorsa biz hayır demeyiz. İnsani ve tedbir açısından yaptık.