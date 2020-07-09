Bakan Varank: 'Klavyelerini bırakıp sahaya insinler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından işletmeye alınan hidroelektrik santrallerinin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılmış, burada yaptığı açıklamada son 6 ayda 583 yeni fabrikanın hizmete girdiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından muhalefetten “Bir günde 3 fabrika mı açılıyor?”, “Nerede, yerini göstersinler” gibi eleştiriler gelmişti. Hatta konu soru önergeleriyle TBMM gündemine taşınmıştı.

Bakan Varank, sosyal medyadan açıklama yaparak, muhalefetin tepkilerine yanıt verdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yılın ilk yarısında sadece OSB'lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir” dedi.

Varank, “Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor” diyerek, açılan 583 tesisin tam listesini de yayınladı.