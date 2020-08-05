Bakan Varank: 'Patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçti'

Patlamaya neden olan amonyum nitratın daha önce Türkiye'den geçtiğini ve İstanbul Boğazı'nı kullandığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut'a giderken İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir" ifadelerine yer verdi.

Utku Şimşek

