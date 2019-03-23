Bakan Varank: 'Yenilikçi girişimcilerin çoğalmasını istiyoruz'

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ilk ve en büyük kam mili üretim fabrikası olan ESTAŞ fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada çalışan işçilerle öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Varank işçilerle bir süre sohbet etti. Bakan Varank daha sonra 814 hektarlık alana kurulacak olan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek devam eden çalışmaları inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağı arazideyiz.

Burası 8 milyon metre karenin üzerine bir arazi gerçekten güzel bir yer buraya gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. İnşallah biz bu araziyi bir endüstri bölgesini dönüştürmek istiyoruz. Endüstri bölgesine dönüştürerek de inşallah burada çok özel bir teşvik uygulaması yapacağız.

Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz. İnşallah bunu hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Varank, Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent Kuluçka Merkezi ve AR-GE binasını da gezdi. Bakan Varank, "Bakanlığımızın destekleri sayesinde hayata geçen bu merkez şuanda 36 firmamıza ev sahipliği yapıyor. Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56'sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde üçüncü havalimanımıza yazılım desteği veren firmamızdan tutunda ASELSAN'a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar burada değerli firmalarımız var. Bu yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Yenilikçi girişimcilerin hızla çoğalmasını istiyoruz"

Uluslararası rekabet gücünü kalıcı olarak arttırmanın yolunun teknolojiyi üretmekten geçtiğini ifade eden Bakan Varank, "Fikri üreten, AR-GE'sini yapan ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimcilerin hızla çoğalmasını istiyoruz. Hayallerini ülkemizini menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan gençler istiyoruz.

Milli teknoloji hamlemiz tam olarak aslında bu ruhun bir yansıması. Teknolojiyi üretmek için güçlü bir AR-GE ve yenilikçi bir ekosistemine ihtiyaç var. Bu ekosistemi güçlendirmek bakanlığımızın temel görevleri arasında. Temel amacımız akademik bilgiyi ekonomik katma değere dönüştürmek. Tabi teknoparklarımız da bu dönüşümün en kısa sürede ve en etkin biçimde gerçekleştirilebildiği yapılardır. Burada bir firmamız kurumsal kaynak yazılımları alanında global bir markaya çözüm ortağı olan çok güçlü firmalardan bir tanesi. Çık güzel yazılımlar gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de yerli ve milli yazılımları hayata geçirmek için beraber çalışmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Uğur Yiğit- Onur Erden



