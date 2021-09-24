Bakan Yanık, İnsansız Sualtı Araştırma Aracı Proje standını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray Çocuk Evleri'nde yetişen Ayşegül Oruçcu'nun takım kaptanlığını yaptığı İnsansız Sualtı Araştırma Aracı Projesi'nin tanıtımı için TEKNOFEST'te kurulan standı ziyaret etti. Bakan Yanık, stantta bulunan projeler hakkında bilgiler alarak, standı gezmeye gelen öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Stant ziyareti sonrasında Bakan Yanık, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Nobel Kimya ödülünü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar ile sohbet etti. TEKNOFEST'te konuşan Bakan Yanık, ”Gelen kuşaklar bakımından örnek olması ve onları motive etmesi bakımından çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

“Gelecek kuşaklara örnek olması bakımından önemli bir proje”

En başından beri hayranlıkla öğrencileri takip ettiğini anlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Gençleri hayranlıkla takip ediyoruz. TEKNOFEST kapsamında çok güzel çalışmalar var. Bir tarafta sulatın ekipmanı öbür tarafta roketler. Bu çalışmaları büyük heyecanla takip edenlerdenim. Burada da bizim gençlerimizin çalışmaları var. Onları ziyaret etmek için geldik. Çok mutluyuz çünkü her geçen yıl yeniden büyüyen yeniden gelişen bir TEKNOFEST. Ülkenin çocukları ve gençleri için model oluyor. Gelecek vizyon açısından bir örneğe dönüşüyor. Herkesin yapabileceği hissini oluşturması bakımından TEKNOFEST'in önemli bir işlevi var. Sadece her yıl burada bir araya gelmek değil ama bundan sonra gelen kuşaklar bakımından örnek olması da ve onları motive etmesi bakımından çok önemli bir proje. Selçuk Bayraktar başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sevban Sevkal - Emre Baba

-