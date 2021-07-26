İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Yanık: 'Selden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacak'

Bakan Yanık: 'Selden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacak'
Bakan Yanık: 'Selden etkilenen vatandaşlar için, 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacak'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin’de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Artvin'de yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşların, ihtiyaçlarının giderilmesi için 5 milyon TL yardım yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık yaptığı paylaşımda ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, “Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş
 

İLGİLİ HABER
Rizede 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı Rize’de 22 Temmuz günü yaşanan sel anı güvenlik kameralarına yansıdı
İLGİLİ HABER
Arhavide yaşanan sel afetinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor Arhavi’de yaşanan sel afetinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor
İLGİLİ HABER
Artvinin Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına kapıldı Artvin’in Arhavi ilçesinde dere kenarındaki ev sel sularına kapıldı
İLGİLİ HABER
Artvinde sel ve heyelan Artvin'de sel ve heyelan
İLGİLİ HABER
AFADdan Artvin ve Rizedeki sel felaketiyle ilgili açıklama AFAD’dan Artvin ve Rize’deki sel felaketiyle ilgili açıklama
İLGİLİ HABER
Rizenin sel bilançosu netleşiyor Rize'nin sel bilançosu netleşiyor
İLGİLİ HABER
Rizede sel felaketinin tanıkları korku dolu anlarını anlattı Rize'de sel felaketinin tanıkları korku dolu anlarını anlattı
İLGİLİ HABER
Rizede sel ve heyelan anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı Rize'de sel ve heyelan anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
İLGİLİ HABER
Rizede yaşanan sel sonrası Güneysu Deresinde kayıp arama çalışmaları devam ediyor Rize'de yaşanan sel sonrası Güneysu Deresi'nde kayıp arama çalışmaları devam ediyor
İLGİLİ HABER
Rizede selin ilk dakikalarında korku ve panik cep telefonu görüntülerine yansıdı Rize'de selin ilk dakikalarında korku ve panik cep telefonu görüntülerine yansıdı
İLGİLİ HABER
Sel sonrası göle dönen Artvinin Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.