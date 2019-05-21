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Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yalanlama

Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yalanlama
Bakanlıktan Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu ya da yönlendirmesi yoktur” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Abdurrahim Albayrak'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, Galatasaray yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın, bir televizyon programında "Sayın Berat Albayrak ile görüştüm ve Türk futboluna önemli katkılar yapılacağını söyledi. İnşallah ay başında banka düzenlemeleriyle Türk futbolu rahat bir nefes alacak. Sürekli bankalardayım. Neredeyse Ziraat Bankası'nın kadrosuna alınacaktım" şeklindeki açıklamasını yalanladı. 

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber, "Sn. Bakanımız Berat Albayrak'a atfen dile getirilen bu tür sözler doğru değildir. Sn. Bakanımızın ve Bakanlığımızın kulüplerin finansal süreçleri ile ilgili bir tasarrufu yada yönlendirmesi yoktur. Bu süreçler kulüpler ile ilgili bankalar arasında yürütülmektedir” ifadelerini kullandı. 

Muhammet Mücahit Dereli 

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