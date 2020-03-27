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Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek

Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek
Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere ilave 106 milyon 155 bin TL destekle toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeneceğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri üreticilerine ödenecek desteğe ilave olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek verileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, mazot-gübre, anaç koyun-keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL'lik destek ödemelerinin bugün üreticilerin hesaplarına ödeneceğini duyurmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilere toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak. Destekler, 27 Mart Cuma günü (bugün) saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

ÜRETİCİLERİN TCKN SON HANELERİNE GÖRE YATIRILACAK DESTEK MİKTARLARI ŞÖYLE:

"Mazot-gübre: 21 ilde 610 bin 502 üreticiye 1 milyar 196 milyon TL
Anaç koyun-keçi: 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon TL
Hububat-baklagil: 20 ilde 46 bin 820 üreticiye 164 milyon TL
Dane mısır: 7 ilde 9 bin 799 üreticiye 22 milyon TL
Hayvan hastalık tazminatı: 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon TL
Tiftik keçilerine ilave destek: 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin TL"

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