Bakırköy'de korsan otoparkçılar suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği tarafından Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir binanın arazisinin, yan tarafında ‘ekmek fırını' olarak faaliyet gösteren iş yeri sahibi tarafından ruhsatsız olarak korsan otoparka dönüştürüldüğü istihbaratı alındı.

Bunun üzerine 11 Eylül Cumartesi akşamı “müşteri” kılığına giren sivil trafik polisleri sokağa gittiklerinde B.R. adlı şüpheli, emniyet ekiplerini karşıladı. Müşteri zannettiği polislere 25 lira karşılığında park yeri tarif eden B.R., kameralar tarafından görüntülendi. Araçlarını park ettikten sonra kimliklerini açıklayan sivil trafik polisleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan binanın arsasını korsan otoparka çeviren fırın işletmecisi E.İ.'ye idari işlem yapılırken, B.R. hakkında “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili değnekçilik maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Ayrıca başka kişiye ait arsayı korsan otoparka çeviren E.İ.'ye “sigortasız işçi çalıştırmak” suçundan da cezai işlem yapılırken, otopark alanı Bakırköy Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Sadık Kahraman

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