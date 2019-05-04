Bakkal: 'Beklemediğimiz bir sonuç'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Oyun açısından baktığımız zaman iyi mücadele eden bir takım vardı. Bu kadar basit goller yemeye hakkımız yoktu. İlk yarı tempo hep bizdeydi. İkinci devre gol yedikten sonra demoralize olduk. Olmamamız gerekiyordu. O ara ikinci golü yedik. Beklemediğimiz bir sonuç. İlk devre öyle gözükmüyordu. Önümüzde 3 maç ve 9 puan var. Takım olarak devam edeceğiz. Oyuncu arkadaşlarla da konuştuk. ‘Her zaman böyle goller yemezsiniz' dedik. Bu mücadeleyi göstereceğiz diye düşünüyorum. Kötü oynuyorlar diyemiyorum. Hapsolduk diyemeyiz. Oyunculara haksızlık olur. Böyle bir maç oldu” diye konuştu.