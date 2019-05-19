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Bakkal: Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok'

Bakkal: Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok'
Bakkal: Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok'

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Kendi sahamızda çok büyük bir fırsat kaçırdık. Kaçan penaltı var. Verilmeyen goller var. Şimdi seyrettim. Aytaç'ın pozisyonu kesin penaltı. Antalya'ya giderken herkes umutsuzdu. Futbolda neyin ne olacağı belli olmaz. Son maçta Malatya'yı yenmemiz gerekiyor. Diğer takımların sonuçlarının ne olacağını kimse kestiremiyor. Çok stres var. Daha da üretken olmamız lazım. Söylenecek bir şey yok. Seyirciye teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir coşku vardı. Malatya maçını yenip beklemekten başka çaremiz yok” dedi.  

Mesut Alan - Fatih Çapkın - Samet Doğru

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