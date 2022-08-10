Balıkçıların umudu palamut: 'Palamut şimdiden yarım kilograma ulaştı'

Denizlerde 15 Nisan tarihinde başlayan avlanma yasağı, 1 Eylül tarihinde sona erecek. Ordulu balıkçılar bu tarihten itibaren teknelerinin ve ağlarının bakımlarını yaparken, yaklaşık 20 gün kalan sezon için ise son hazırlıklarını tamamlıyor. Balıkçılar, geçen sezonda az avlanan palamut balığının bu sezon oldukça bol göründüğünü, şimdiden palamudun yarım kilograma ulaştığını tahmin ediyor.

“Palamut balığı bu sezon bol görünüyor”

Altınordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir, “Nisan ayından bu yana tekne ve ağ hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu sene palamut sezonu iyi geçecek. Şu anda tüm balıkçılar hızlı bir şekilde sezona hazırlanıyor, halkımıza da ucuz fiyatlara balık yedireceğiz diye tahmin ediyorum. Sezonu dört gözle bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon palamut balığı çok az oldu. Bu da balıkçılarımız olumsuz etkiledi. Umudumuz bu sezonda” dedi.

“Gördüğümüz palamutlar şimdiden yarım kilograma ulaşmış durumda”

Kumbaşı Balıkçı Barınağı'nda balıkçı Erkan Akdeniz ise 2022 sezonundan palamut balığını bol beklediklerini ifade ederek, şimdiden bol miktarda göründüğünü söyledi. Akdeniz, şu an denizlerde gördükleri palamut balığının 350 gram ile yarım kilogram arasında değiştiğini de sözlerine ekledi.

Selim Kuşcu

