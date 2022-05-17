İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

Balıkesir merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 31 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen, aralarında 7 öğretmen, 2 doktor, 2 hemşire, bir astsubay ve bir mühendisin olduğu 31 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van'da şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda, 31 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ömer Kantarlıoğlu

 

 

 

 

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.