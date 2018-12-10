Balıkesir'de ev ve iş yerlerini su bastı

Balıkesir'de gün boyu yağan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı ev ve iş yerlerini su basması sonucunda vatandaşlar mağdur oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cengiz Topel Caddesi üzerinde yapımı süren köprülü inşaat çalışmaları nedeniyle tıkanan yağmur giderleri su birikintilerine neden oldu. Altıeylül ilçesi 1. Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde giderlerin kapalı olması nedeniyle ev ve iş yerlerini de su bastı. Kendi çabalarıyla önlem almaya çalışan vatandaşlar, yapılan su tahliye işlemleri ve çalışmaları yetersiz bularak, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.

Hasan Otağ Fırıncıoğulları