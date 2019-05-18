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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 kişi yakalandı
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 2 kişi yakalandı

Balıkesir il geneli yapılan FETÖ operasyonlarında 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. Yapılan Operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Bandırma ilçesinde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 1 şüpheli astsubay il merkezinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerin devam öğrenildi.  

Hüseyin Tokmak

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