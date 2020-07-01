Balıkesir'de simit fiyatı metropolleri solladı

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Odası'nın aldığı zam kararının Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin onaylamasının ardından 1 lira 75 kuruşa satılan simidin fiyatı 2 liraya yükseltildi. Yapılan zam sonrasında simidin gramajı ise aynı kaldı. Yapılan zam sonrasında üreticiler girdi maliyetlerinin yüksekliğini bahane olarak gösterirken, vatandaşlar ise 25 kuruşluk zamma tepki göstermedi.

“Maliyetler artınca zam kaçınılmaz oldu”

Balıkesir'de simit ve unlu mamuller fırını işletmecisi İdris Kutlu simide yapılan zam ile ilgili yaptığı açıklamada, “Simit üretiminde kullandığımız maliyetler çok yükseldi. Onun için alınan zam kararı normal. Bir yıldan beri un yüzde 25, susam yüzde 20-25 arası zamlanırken, işçi maliyetlerinde de artış meydana geldi. Tüm bunların yanında 1 Temmuz itibariyle uygulamaya geçecek olan iş sağlığı ve güvenliği kanunuyla da birtakım ilave maliyet getirecek. Onun için simide yapılan zam bizim için iyi ama millet için iyi değil. Ama zam yapmaya Fırıncılar Odası olarak mecbur kaldık. Simide yapılan 25 kuruşluk zam işlerimizi çok etkilemedi. Zaten 1 lira 75 kuruşluk fiyat geçiş süresiydi. Geçen yıl simidin fiyatı 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltilmişti, şimdi ise 2 lira oldu” diye konuştu.

“Simide zam yapmak zorunda kaldık”

Simit ustası Önder Kılıçaslan ise simit üretiminin meşakkatli bir iş olduğu kadar giderinin de yüksek bir ürün olduğuna değinerek, “Simidin zamlanmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi simidin yapıldığı ana maddelere gelen zamlardır. Bu zamlar da yüzde 75-80'lere tekabül ediyor. Zaten piyasadaki zamlar da belli. O yüzden biz de simide zam yapmak zorunda kaldık. Yapılan zam sonrasında simidin gramajında bir oynama olmadı, simide sadece 25 kuruş bir zam yapıldı. Daha önce 110 gramlık simit 1 lira 75 kuruştan satılırken şu anda 110 gramlık simit 2 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Tokmak - Ömer Kantarlıoğlu