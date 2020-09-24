Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolunun 3. Sanayi kapısı önünde meydana gelen trafik kazasında, 10 BH 046 plakalı araç ile 10 ZA 208 plakalı araç çift taraflı olarak kaza yaptı. Trafik kazasına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 112 Acil ekipleri ve polis müdahale etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçlardan Mehmet Y. ve Filiz D.'nin ölü bedenlerini çıkarırken, Cihan B.K. ile Ruşen Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Belediye ekiplerinin kazaya karışan araçları çekmesiyle trafik akışı normale döndü. Emniyet yetkilileri trafik kazası ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Hüseyin Tokmak

