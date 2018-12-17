Balıkesirspor Baltok'ta hedef kupa

Ziraat Türkiye Kupası 5.t urunda rövanş maçları yarın başlıyor. Kupanın ilk maçında Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 galip gelen Balıkesirspor Baltok 18 Aralık Salı günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde büyük bir avantaj yakalamış durumda. Saat 15.00'de A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan mücadeleyi Koray Gençerler, Samet Çiçek ve İbrahim Bozbey yönetecek.

Balıkesirspor Baltok 5. turu geçmesi halinde son 16 turundaki rakibi cuma günü belli olacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimi törenine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleminasyon sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası son turunda ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019 tarihlerinde, rövanşlar ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

Umut Çınar

