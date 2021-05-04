Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, deniz kaynaklarımızın sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amacıyla istilacı balon balıklarından benekli balon balığı türünü avlayan küçük ölçekli balıkçıların desteklenerek 46 bin 192 adet balon balığının kaynaklarımızdan bertarafının sağlandığını ifade etti.

Geçen yıl tek tür için verilen destekleme kapsamının ülkemizde bulunan irili ufaklı sekiz balon balığı türünü içerecek şekilde ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere genişletildiğini söyleyen Pakdemirli, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Kararın Cumhurbaşkanı tarafından imzalandığını ve Resmi Gazetede yayımlandığını belirterek "hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

5 milyon TL destekleme ödemesi yapılacak

Balon balığı desteklemesi kapsamında balon balığı avlayan balıkçılara her yıl 5 milyon lira değerinde ödeme yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu kapsamda en büyük ve en tehlikeli tür olan benekli balon balığının adedine 5 lira ödenecek. Bunun için en fazla 500 bin adede kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme; kalan 7 tür için de tanesi 50 kuruştan 5 milyon adede kadar olmak üzere 2,5 milyon liralık ödeme planlandı. Toplamda 5,5 milyon balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Desteklemenin 2021, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacağını söyleyen Pakdemirli, "3 yılda 16,5 milyon balon balığı kaynaklarımızdan bertaraf edilecek" ifadesini kullandı.