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Bangladeş'te 24 saatte 403 kişi Dang hummasından hastaneye kaldırıldı

Bangladeş'te 24 saatte 403 kişi Dang hummasından hastaneye kaldırıldı
Bangladeş'te 24 saatte 403 kişi Dang hummasından hastaneye kaldırıldı

Bangladeş’te 24 saatte 403 kişi Dang humması nedeniyle hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bangladeş Genel Sağlık Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, ülkede bu yıl dün itibariyle 7 bin 179 kişinin Dang humması nedeniyle hastanelere kaldırıldığını, bu hastalardan 5'inin hayatını kaybettiği belirtti. Bu yılın Mart ayında 17, Nisan ayında 18, Mayıs'ta 184, Haziran ayından bugüne kadar ise 5 bin 50 kişinin Dang humması şikayeti ile hastanelere yatırıldığı belirtildi. Geçen yıl ocak ayı itibariyle bin 374 kişinin Dang humması sebebiyle hastanelere kaldırıldığı, bu yıl bu sayının 5 kat arttığı ifade edildi. Yetkililer, birçok Dang humması vakasının bildirilmemesi sebebiyle bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalık. Şiddetli kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinen hastalığa, flavivirüs ailesinden Dang virüsü neden oluyor. Dang virüsünün bilinen 4 tipi bulunurken, bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabiliyor.

Sivrisineklerle bulaşıyor

Hastalık, Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınarak bulaştırılıyor. Bu sivrisinek nispeten temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden su ve kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, Bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebiliyor.  

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