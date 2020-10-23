İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barajın suyu azalınca 21 yıldır su altındaki köprüler gün yüzüne çıktı

Barajın suyu azalınca 21 yıldır su altındaki köprüler gün yüzüne çıktı
Barajın suyu azalınca 21 yıldır su altındaki köprüler gün yüzüne çıktı

Kocaeli'de 1999 yılında yapılan Yuvacık Barajı'ndaki seviyenin yüzde 29’a kadar düşmesi sonrasında 21 yıldır su altında bulunan köprüler gün yüzüne çıktı.

Barajın suyu azalınca 21 yıldır su altındaki köprüler gün yüzüne çıktı - Foto Galeri

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 29'a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 14 milyon 620 bin metreküp su kaldı. Su seviyesinin düşmesi sonucunda, birçok bölgede baraj gölünün havzası da ortaya çıktı.

1999 yılında hizmete sunulan Yuvacık Barajı'nın yapımından önce bölgede bulunan köylere ulaşımın sağlandığı köprüler de gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 21 yıldır suyun altında bulunan ve 21 yıl önceki şekliyle duran köprüler havadan görüntülendi.

Murat Kanber

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.