Baran Kalaycı'dan uzaktan fitness eğitimi

Baran Kalaycı 12 Kasım 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 10 yaşında futbol ile başlayan spor serüveni, okula devam etmesi gerektiğinden, yalnızca 4 yıl amatör olarak sürdü. Yıllar sonra ise bu merakı, 2010 yılında, ağırlıklarla tanışmasıyla zirveye ulaşacaktı. Şu anda hem müsabık hem de antrenör olarak profesyonel olarak sürdürdüğü Fitness ve Bodybuilding kariyeri, 2010 yılında Vücut Geliştirme ile başladı. Henüz ilk yılında fevkalade hızlı gelişim gösterdiğini fark etmesi, genetik olarak kendini şanslı hissetmesini sağladı. Bu durum, 2011 yılında profesyonel anlamda kendisini bu spora adamasına sebep oldu.

Baran, eğitim hayatına 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde başladı, 2015 yılında aldığı büyük bir kararla Amerika'ya yerleşen Baran Los Angeles'ta yaşadı bu sürede Santa Monica College da Athletic Coaching bölümünde okudu.

Baran Kalaycı aynı zamanda girişimcilikleri ile de Fitness a yön veren isimlerden biri, şuan Türkiye'de bir çok sporcu ve diyetisyenin uygulamış olduğu Uzaktan Fitness Eğitmenliği'nin Türkiye'deki öncüsü, bu işi ilk defa Türkiye de 2013 uygulamaya geçirip binlerce kişinin hayatını değiştirdi. Kişiye özel hazırlamış olduğu beslenme ve antrenman programıyla öğrencilerini Bk Fitness isimli uygulamasından takip edip her ay programlarını öğrencilerinin vücut değişimlerine göre değiştirip bu süreç boyuncada öğrecileriyle her zaman iletişimde oluyor, sizde öğrencilerinin değişimlerine bakmak ve eğitimine katılmak isterseniz, internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: www.barankalayci.com