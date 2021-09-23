Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Beşiktaş Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin kaba inşaatının yüzde 95'i tamamlanırken, caminin iç kısmındaki çalışmalar da devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatması için caminin iç dekorasyonunda yapılacak süslemeler ve asılacak ayetler deniz ve su teması olacak. Pencereleri takılan caminin cam kısmına ise deniz ve gemi detayları işlendiği görülürken, caminin kuşak kısmına Rahman Suresi yazılacak. Öte yandan, caminin 2022 yılı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.

İhale bedeli 159 milyon 738 bin lira olan cami, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselmeye devam ederken, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte toplam 20 bin kişi kapasiteli olacak. Kapalı ve açık alanları, gerektiğinde deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. Camide 900 araçlık 4 katlı otopark bulunacak. 23 metre ana kubbe çapına sahip caminin ana kubbe yüksekliği ise 44 metre olacak. Caminin 2 minaresi 66, 2 minaresi 77 metre yükseklikte inşa edilecek. İçinde 9 asansörün de bulunacağı camide, 1 de çok amaçlı salon yer alacak.

“Yüzde 95'ten fazlasını bitirdik”

Camii inşaatı hakkında bilgi veren Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “3 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakleri ile camiimizin temelini attık. O günden bu yana 15-16 ay gibi bir süre geçti. Bu süre zarfında biz kaba inşaatımızın arkamızda görüldüğü gibi çok büyük bölümünü, eğer bir yüze söylemek gerekirse yüzde 95'ten fazlasını, daha net bir ifadeyle minarelerimizin dışındaki kaba inşaatımızın tamamını bitirdik. Bitirmekte kalmadık içerde tuğla örme işlerimiz, dış avlumuzdaki kubbelerimiz ve kemerlerimizde çok hızlı bir şekilde yapılıyor. İşlerimizin çok büyük bir bölümünü kararını vermiş atölye çalışmaları hızlandırmış şu anda belki 10'un üzerinde atölye Barbaros Hayrettin Paşa Camii için imalatlar yapıyor. Kimi pencere yapıyor, kimi kapı yapıyor, kimi çini yapıyor, kimi seramik kimi tezyinat çalışıyor gibi camimizin ince işlerinde kullanacağımız argümanların çok büyük bir bölümünü biraz önce arz etmeye çalıştım gibi imalatına devam ediyoruz” diye konuştu.





“Barbaros Hayrettin Paşa ve deniz olduğu için ağırlıklı olarak suyla ilgili ayetlere rastlayacağız”

Her ayrıntı üzerinde özenle çalıştıklarını söyleyen Külünk, “Camimizdeki tema tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa olunca, tabii ki deniz, tabii ki kadırga ve geçmişimize, tarihimiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve deniz olduğu için ağırlıklı olarak ayetlerde suyla ilgili ayetlere burada rastlayacağız. Süslemelerimizde de aynı şekilde geleneksel motiflerimizden hareketle deniz ve Barbaros'u çağrıştıracak detaylarında içinde olduğu bir klasik cami yapıyoruz. Mimar Sinan ustanın çizgisini devam ettirmeye gayret eden, o yolda yürümeye gayret eden, bir çalışma olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ana kubbemizde denizle ilgili bazı ayetler var. Kuşak yazımız Rahman Suresi, tabii ki camimizdeki olmazsa olmaz yazılarımız var. Giriş kitabemiz farklı, mihrap kitabemiz farklı, minder kitabemiz farklı. Bütün bunların üzerinde çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Kendimizi 2022 senesine kitlenin durumdayız. 2022 senesi içerisinde bu camimizi inşallah ibadete açmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.







Sümeyye İnal - Emre Baba



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