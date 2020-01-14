Barcelona'da Setien dönemi

İspanya'nın köklü kulüplerinden FC Barcelona 2017'den bu yana çalıştığı ve son zamanlarda oldukça tartışılan Ernesto Valverde ile yolların ayrıldığını ve yerine 61 yaşındaki İspanyol hoca Quique Setién ile anlaşıldığını açıkladı. Son dönemde özellikle Avrupa'da aldığı kötü sonuçlar ve yaptığı yüksek bütçeli transferlerden beklenen verimi alamayarak taraftarlarını hüsrana uğratan Katalanlar, Valverde döneminde 2 İspanya Şampiyonluğu, 1 Copa Del Rey ve 1 İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Quique Setién kimdir?

27 Eylül 1958 İspanya doğumlu olan tecrübeli teknik adam futbolculuk kariyerinde orta saha oynamış ve ülkesinin birinci ligi La Liga'da o dönemde "El Maestro" lakabını almıştır. Teknik Direktörlük kariyerine ise 2001 yılında efsanesi olduğu Racing Santander'de başlayan Setién, Real Betis ve Las Palmas gibi İspanya'nın bir çok kulübünde görev almıştır. Özellikle 2017/2018 sezonunda Real Betis ile La Liga'da ligi 6. sırada bitirme başarısının ardından adından oldukça söz ettirmiştir.

Fatih Burak Yıldırım