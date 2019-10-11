Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 7 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformlarından, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve terör örgütü lehine paylaşımlar yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların kimliğini belirleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'da belirlenen ikametlere yaptıkları operasyonla İ.H.A. (25) ve M.D. (55) şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Tamamlana işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin kara propaganda yapan 5 kişiye gözaltı kararı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yapan 5 hesap sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medya üzerinden kara propaganda yapan kişilerin bulunması için sürdürülen çalışmalar kapsamında 43 hesap tespit edildi. 43 hesap içerisinden gerçek kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında , ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan gözaltı kararı çıkarıldı.

Hesapların çoğunluğunun gerçek kişilere ait olmadığı ve kişilerin tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenilirken önceki gün, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan gözaltına alınan ‘diken.com.tr' adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Murat Kanber - İrem Demir