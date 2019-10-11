Barış Pınarı Harekâtı'nda milli silahlar dikkat çekti

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinin vurulmasına dakikalar kala devreye giren ve teröristlerin tüm iletişim ağını kesen KORAL elektronik harp sistemi en dikkat çeken millî silahlar arasında yer aldı. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve düşman radar sinyallerini karıştıran sistem, Zeytin Dalı Harekâtı'nda da kullanılmıştı. Harekâtta Fırtına obüsleri, Kirpi zırhlı araçları, dakikada 650 atış yapabilen millî piyade tüfeği MPT-76'yı gibi millî silahlar da kullanılırken, harekâtın ilerleyen aşamalarında ARMA zırhlı aracı, AKINCI İHA, SİHA'lar meskûn mahal operasyonları için insansız kara araçları, T129 ATAK helikopterleri ve CİRİT füzelerinin de aralarında bulunduğu millî silahların kullanılacağı belirtiliyor. Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nda yüzde 70-75 oranında kullanılan milli silah ve mühimmatın Barış Pınarı Harekâtı'nda yüzde 80'lere kadar çıkması bekleniyor.

İNSANSIZ İŞ MAKİNELERİ

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de 55 iş makinesini TSK emrinde görevlendirildi. Bu arada, yeni insansız iş makinelerinin önümüzdeki günlerde birliklere teslim edilmeye başlanacağı öğrenildi.

KASIRGA TOPÇU ROKETİ

65 ila 100 kilometre menzile sahip T-300 Kasırga Topçu Roketi de harekât kapsamında kullanılıyor. Harp başlığı ağırlığı 150 kilogram olan T-300 Kasırga Topçu Roketi, 70 metre etki yarıçapına sahip. Çok namlulu roketatar olan T-122 ÇNRA da operasyon kapsamında gece ve gündüz her türlü hava ve arazi şartlarında yoğun ateş desteği sağlıyor.



Türkiye Gazetesi