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Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı

Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı
Barış Pınarı Harekatıyla ilgili kara propaganda: 3 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde harekat ile ilgili kara propaganda yaptıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Remzi Şimşek
 

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