Barış Pınarı şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Suriye'nin Telabyad kentinin güneyindeki Suluk kasabasında bomba yüklü aracın patlaması sonucu Piyade Binbaşı Şevket Tombul, Piyade Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit oldu. Patlamada şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul ve Piyade Teğmen Sinan Bilir için Şanlıurfa Gap Havalimanı'nda tören düzenleniyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililerin de katıldığı törenin ardından Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un cenazesi memleketi Eskişehir'e, Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi ise memleketi Tokat'a gönderilecek.

Ahmet Kolsuz - Sinan Özdemir



