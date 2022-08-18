Barışmak için çağırılan genç, pompalı tüfekle öldürüldü

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Mehmet Kartal, öğle saatlerinde bir grupla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Barışmak için çağırdılar, pompalı tüfekle öldürdüler

Daha sonra aynı gruptaki şahıslar, Mehmet Kartal'ı arayarak barışmak için buluşma çağrısı yaptı. Barışmak için kendisini çağıran şahısların yanına giden Kartal, gruptaki Ö.K. (19) isimli şahsın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan talihsiz genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Said Vakkas Yağcı

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