İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı

Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla Baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak.
Barolar Ekim aylının ilk haftası, Türkiye barolar birliği ise Aralık ayında seçim yapacak.
Türkiye barolar Birliği'nde Barolar; Baro başkanı, üç delege ve ilave her 5 bin avukat için bir delege ile temsil edilecek.
Avukatlar Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadırlar. Avukatlara kılık ve kıyafet yönünden başka bir zorunluluk getirilemez.


Ahmet Umur Öztürk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.