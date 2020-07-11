Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerek yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla Baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak.

Barolar Ekim aylının ilk haftası, Türkiye barolar birliği ise Aralık ayında seçim yapacak.

Türkiye barolar Birliği'nde Barolar; Baro başkanı, üç delege ve ilave her 5 bin avukat için bir delege ile temsil edilecek.

Avukatlar Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorundadırlar. Avukatlara kılık ve kıyafet yönünden başka bir zorunluluk getirilemez.



Ahmet Umur Öztürk