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Bartın'da meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın'da meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Bartın'da meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralananlardan 6 kişi tedavileri yapılması üzere Sağlık Başkanlığına ait 2 ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bartın’da meydana gelen patlamada yaralanan 6 işçi 2 ambulans uçakla İstanbul'a getirildi - Tıkla İzle

Bartın Amasra Taşköprü İşletme Müessesine ait maden ocağında saat 18.15 sırlarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada yaralananlardan 6 kişi Sağlık Başkanlığına ait 2 ambulans uçakla tedavileri yapılmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ambulanslarla Zonguldak Havalimanı'na getirilen vatandaşlar buradan ambulans uçaklara bindirilerek Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınmak üzere sevk edildi

İsmet Aktaş – Mehmet Furkan Doğan

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