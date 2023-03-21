Bartın'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü, kaza anı anbean kameraya yansıdı

Kaza, Bartın-Zonguldak karayolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 73 yaşındaki Münevver Kale yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken A.O. yönetimindeki 34 EBC 838 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulup yere düştü. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.O. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpma anı ve kadının çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulduğu görüldü.

Bülent Bostancı



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