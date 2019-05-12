Başakşehir evinde hata yapmadı

Maçtan dakikalar
7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Bajic'in gelişine yaptığı vuruşu kaleci Korcan oyun alanı içine çeldi.
17. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Boyd'un yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Bajic'in yaptığı topuk vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
56. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Jojic'in şutunu kaleci Korcan kontrol etti.
59. dakikada sol kanatta topu alan Clichy'nin ceza sahası içine verdiği pasta Napoleoni'nin şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.
62. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Visca'nın şutunu kaleci Korcan oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Robinho'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Kudryashov, Mahmut, Clichy, Gökhan, Soner (Emre dk. 46) (İrfan Can dk. 82 ?), Visca, Jojic (Robinho dk. 60), Napoleoni, Bajic
Yedekler: Volkan, Attamah, Mossoro, Adebayor, Uğur, Serdar, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Ante Kulusic (Alihan dk. 86 ?), Pinto, Sedat Ağçay, Thibault Moulin (İlhan dk. 62), Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd (Scarione dk. 84 ?), Dever Orgill
Yedekler: Altay, Mehmet, Ender, Aydın, Zaur, Kaan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Boyd (dk. 17) (Ankaragücü), Bajic (dk. 46), Robinho (dk. 62) (Başakşehir)
Sarı kart: Pazdan (Ankaragücü)
Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın