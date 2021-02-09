Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia'dan geldi. 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa, penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.

21. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içine giren Deniz Türüç karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topu Szalai uzaklaştırdı.

42. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Deniz'in pasında topla buluşan Berkay, sağ kanattan bindiren Junior Fernandes'i gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-1

45. dakikada Hakem Fırat Aydınus, Deniz Türüç'e yaptığı hareket sonrasında Lemos'a sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

45+3. dakikada sol kanattan Cemali'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

60. dakikada soldan kazanılan kornerde Berkay ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Epureanu kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

61. dakikada rakip ceza sahası önüne gelen Szalai, Cisse ile verkaç yaptı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topa sahip oldu.

62. dakikada Cemali soldan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte bekleyen Junior Fernandes, meşin yuvarlağa gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

66. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia, direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla yandan auta çıktı.

67. dakikada Demba Ba'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gulbrandsen kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak açıyı kapatan Harun gole izin vermedi.

72. dakikada Osayi'nin savunmadan attığı uzun pasta Cisse kafayla Valencia'ya indirdi. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 1-1

74. dakikada Harun'un uzaklaştırmak istediği top Gulbrandsen'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

93. dakikada Muhammed Emin'in indirdiği top ceza sahası dışında Cemali'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Harun gole izin vermedi.

96. dakikada Crivelli 2 rakibinden sıyrılıp ara pasıyla topu Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çizgisinden yaptığı aşırtma vuruş Harun'un üzerinden ağlarla buluştu. 1-2

104. dakikada orta sahada topla buluşan Ndayishimiye ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Harun gole izin vermedi.

108. dakikada Azubuike'nin pasında savunmanın arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahasına girip çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Harun bu pozisyonda başarılıydı.

Stat: Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin (Serdar Aziz dk. 46), Ozan Tufan, Sosa (Mert Hakan dk. 105 ?), Mame Thiam (Samuel Osayi dk. 46), Sinan Gümüş (Mesut Özil dk. 46), Ferdi Kadıoğlu (Valencia dk. 59), Cisse (Samatta dk. 73)

Yedekler: Altay, Sadık, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım

Teknik Direktör: Erol Bulut

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur (Duarte dk. 91), Ponck, Epureanu, Cemali (Ravil Tagir dk. 102), Azubuike, Deniz (Gulbrandsen dk. 45+1), Ndayishimiye, Berkay (Muhammed Emin. dk 91), J.Fernandes (Giuliano dk. 74), Demba Ba (Crivelli dk. 74)

Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Emir Şenocak

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Junior Fernandes (dk. 42), Gulbrandsen (dk. 96) (M.Başakşehir), Valencia (dk. 72) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Cemali Sertel, Muhammed Emin, Gulbrandsen, Crivelli (M.Başakşehir), Serdar Aziz, Ozan Tufan, Szalai, Volkan Demirel (Yardımcı antrenör) (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

