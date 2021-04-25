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Başakşehir ile Alanyaspor puanları paylaştı

Başakşehir ile Alanyaspor puanları paylaştı
Başakşehir ile Alanyaspor puanları paylaştı

Süper Lig’in 37. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

74. dakikada sağ çaprazdan Salih'in içeri çevirdiği topa ön direkte Tayfur'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Direk dibinde dönen topa Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Epureanu çizgi üzerinden çıkardı.

79. dakikada sağ taraftan Efecan'ın yaptığı ortada arka direkte Efkan'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

82. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Siopis yerden ortaladı. Ön direkte Salih'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar (Mbombo dk. 76), Duarte, Epureanu, Ömer, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Aleksic, Guiliano (Berkay Özcan dk. 87 ?), Guldbrandsen (Crivelli dk. 76)

Yedekler: Mert Günok, Kıvanç Koral, Mehmet Topal, Fernandes, Chadli, Azubuike, Ravil Tagir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Berkan Kutlu, Salih Uçan (Ceyhun Gülselam dk. 90+2 ?), Efecan Karaca (Kadzior dk. 86 ?), Davidson (Siopis dk. 76), Efkan Bekiroğlu (Umut Güneş dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek (Bareiro dk. 86 ?)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Alpay Çelebi, Juanfran

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Sarı kart: Visca (Medipol Başakşehir)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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