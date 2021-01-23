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Başakşehir ile Rizespor puanları paylaştı

Başakşehir ile Rizespor puanları paylaştı
Başakşehir ile Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.

35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali'nin Michalak'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk

penaltı olarak değerlendirdi.
49. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1

63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal'ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.

64. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak'a çarparak ağlara gitti. 1-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Muhammed Emin dk. 35, Azubuike dk. 84 ?), Duarte (Mahmut dk. 84 ?), Epureanu, Hasan Ali (Aleksic dk. 84 ?), Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen (Ba dk. 57), Deniz, İrfan Can, Crivelli

Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Zafer, Onur (Murat dk. 88 ?), Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah

Durak (Emir dk. 74), Samudio, Sabo (Alberk dk. 79 ?), Doğan, Michalak

Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic

Teknik Sorumlu: Ersin Aka

Goller: Samudio (dk. 49 pen.) (Çaykur Rizespor), Mehmet Topal (dk. 64) (Medipol Başakeşhir)

Sarı kartlar: Crivelli, Berkay, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir) Abdullah, Doğan, Ersin Aka (Teknik Sorumlu) (Çaykur Rizespor)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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