Başakşehir ile Rizespor puanları paylaştı

Maçtan dakikalar
18. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Crivelli'nin ceza alanına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada sağ köşeden Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
25. dakikada sol taraftan Hasan Ali'nin içeri çevirdiği top savunmadan sekti. Ceza yayı üzerinde topu alan Berkay'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Melnjak'tan geri geldi. Dönen topla buluşan Mehmet Topal'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Abdullah Durak çizgi üzerinden çıkardı.
35. dakikada Melnjak'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Samudio ceza sahası içine girerek vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Hasan Ali'nin Michalak'a yaptığı müdahaleyi hakem Ümit Öztürk
penaltı olarak değerlendirdi.
49. dakikada Samudio'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in kapattığı köşeden ağlara gitti. 0-1
63. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Topal'ın ortaladığı topu Demba Ba yakın direğe indirdi. Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer'de kaldı.
64. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Abdullah Durak'a çarparak ağlara gitti. 1-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ümit Öztürk, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael (Muhammed Emin dk. 35, Azubuike dk. 84 ?), Duarte (Mahmut dk. 84 ?), Epureanu, Hasan Ali (Aleksic dk. 84 ?), Berkay, Mehmet Topal, Guldbrandsen (Ba dk. 57), Deniz, İrfan Can, Crivelli
Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali
Teknik Direktör: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Zafer, Onur (Murat dk. 88 ?), Selim, Meriah, Melnjak, Donsah, Abdullah
Durak (Emir dk. 74), Samudio, Sabo (Alberk dk. 79 ?), Doğan, Michalak
Yedekler: Tarık, Boğaçhan, Chatziisaias, Kemal, Jovanovic
Teknik Sorumlu: Ersin Aka
Goller: Samudio (dk. 49 pen.) (Çaykur Rizespor), Mehmet Topal (dk. 64) (Medipol Başakeşhir)
Sarı kartlar: Crivelli, Berkay, Okan Buruk (Teknik Direktör) (Medipol Başakşehir) Abdullah, Doğan, Ersin Aka (Teknik Sorumlu) (Çaykur Rizespor)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu