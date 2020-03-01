Başakşehir liderlik için sahaya çıkacak

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 23 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 46 puanla ikinci sırada bulunurken, Gaziantep temsilcisi ise 8 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyetle elde ettiği 31 puanla 9. basamakta yer alıyor.

Medipol Başakşehir, Gaziantep maçında galip gelmesi halinde haftayı 49 puanla lider kapatmış olacak.

Evinde 11 maçtır kaybetmiyor

Başakşehir, ligde evinde oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 28 gol atan turuncu-lacivertli takım, kalesinde ise 9 gol gördü. M.Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'ndaki tek mağlubiyetini ikinci haftadaki Fenerbahçe karşılaşmasında 2-1'lik skorla almıştı.

Epureanu sınırda

İstanbul ekibinde Alexandru Epureanu sarı kart sınırında bulunuyor. Başarılı futbolcu, Gaziantep FK karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Ayrıca kart cezası sona eren Crivelli, görev verilmesi halinde yarınki mücadelede sahadaki yerini alabilecek.

Uygar Aydın