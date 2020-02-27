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Başakşehir Sporting Lizbon Canlı Anlatımı

Başakşehir Sporting Lizbon Canlı Anlatımı
Başakşehir Sporting Lizbon Canlı Anlatımı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir Sporting Lizbon karşısında. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 SPORTING CP

 

6' Başakşehir etkili geldi! Sol kanatta hareketlenen Clichy, arka direğe harika bir orta kesti. Aleksic bomboş durumda uçarak kafayı vurdu ama çerçeveyi bulamadı.

4' Cabral ceza sahası dışından sağ ayağı ile şansını denedi. Top farklı bir şekilde auta çıktı.

3' Elia iki rakibinden sıyrılıp derin bir topla Demba Ba'yı savunma arkasına kaçırmak istedi ama savunma araya girdi.

2' Aleksic'in pasıyla Demba Ba sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak açısı kapandı ve topu yeniden Aleksic'e verdi. Aleksic'in orta şut karışımı vuruşunda kaleci Arantes topu kontrol etti.

1' Maç başladı

İlk 11'ler;

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Aleksic, İrfan Can, Edin Visca, Elia, Demba Ba

Sporting'in 11'i: Maximiano, Tiago Ilori, Coates, Acuna, Vietto, Ristovski, Battaglia, Wendel, Jovane Cabral, Bolasie, Sporar

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