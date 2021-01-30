Başakşehir, tarihinde ilk kez 5 gol yedi

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak 2020-2021 sezonunda ise alışılagelmiş performansının oldukça uzağında kalan Başakşehir, dün de Teknik Direktör Okan Buruk'la yolları ayırmıştı. Bu kararın ardından Süper Lig'in 22. haftasında evinde Hatayspor ile zorlu bir mücadeleye çıkan turuncu-lacivertliler, şok bir mağlubiyet aldı ve rakibine 5-1 kaybetti.

Akademi Direktörü Nedim Yiğit idaresinde karşılaşmaya çıkan Başakşehir, 11 ve 57. dakikada Mame Diouf, 21. dakikada penaltıdan Akintola, 42 ve 68. dakikada Boupendza'nın gollerine engel olamadı. Turuncu-lacivertlilerin tek golünde ise 80. dakikada Hataysporlu Kamara kendi ağlarını sarstı.

İlk defa 5 gol

2014-2015 sezonundan itibaren yeni ismiyle Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Medipol Başakşehir, ligde tarihinde ilk kez 5 gol yedi. İstanbul temsilcisi, bundan önce ağlarında en çok 4 gol görmüştü.

Turuncu-lacivertlilerin bugüne kadarki en farklı mağlubiyetleri şöyle:

2020-2021 Fenerbahçe: 4 - Başakşehir: 1

2019-2020 Konyaspor: 4 - Başakşehir: 3

2017-2018 Alanyaspor: 4 - Başakşehir: 1

2016-2017 Kasımpaşa: 4 - Başakşehir: 0

2014-2015 Bursaspor: 4 - Başakşehir: 1

Uygar Aydın

