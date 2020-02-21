Başakşehir Teknoloji Koridoru Projesi'nin lansmanı yapıldı

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sanayici iş adamlarının işbirliğiyle hayata geçirilen ve tüm ilçe sakinleri için teknoloji koridorları açılmasını sağlayacak olan Başakşehir Teknoloji Koridoru (BATEK) Projesi'nin lansmanı yapıldı. Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı'nda yapılan tanıtım programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Kartoğlu, programda Living Lab bünyesinde hayata geçirilen BATEK Projesi ile İlgili Bilgi verdi. Kartoğlu, proje kapsamında öğrencilere yönelik girişimcilik ve teknoloji tabanlı eğitimler, KOBİ'lere destek programları eğitimleri, girişimcilere ise fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayacak eğitim ve etkinlikler düzenleneceğini belirtti. Başakşehir Teknoloji Koridoru ile ilçe genelindeki okullara teknoloji koridoru kurulacak, teknoloji ve inovasyon kulüpleri oluşturulup uygulamalı dersler için çatısı altında oluşturulan yenilikçi çalışmalarla dikkat çeken Başakşehir Living Lab'in kapıları öğrencilere açılacak.

“BATEK, Living Lab'in yapmış olduğu faaliyetin genişlemiş hali"

BATEK'in ilçeye önemli kazanımlar sağlayacağını ve teknolojiyi yakalayan nesillerin gelecekte daha başarılı olacağını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “ Gururlandığımız markalar çıktı, 70'in üstünde inovasyon yarışmasında kabul edilen fikirler markalaşma yoluna çıktı. Biz bir yandan üretim yapıp Türkiye çapında projeler hazırlarken şehrimizi yani Başakşehir'imizi de unutmamamız lazım. Onun içinde önce Living Lab'de yapılan bu faaliyetlerin Başakşehir'de yaşayan ve birlikte komşu olarak yaşadığımız güzel insanlarla bir paylaşım haline sokulması lazım. Bunun için düşünülen ortak fikir; BATEK. Aslında Living Lab'in yapmış olduğu faaliyetin Başakşehir'de genişlemiş hali. Hedeflediğimiz şey çocuklarımızla o ortak fikri oluşturacak merkez üstünde koridorlar oluşturarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu çeşitlemeyi öğrenip çocuklarımızı bu konuda eğitmek. Living LAb'den çıkan projelerden bir tanesi şehre yansımış ve uygulanıyor; yer altı çöp konteyneri sistemi. Biz artık Avrupa'ya teknoloji satabilir hale gelmişiz, iki hafta önce ben Avrupa'dan heyet karşıladım. Onlara yer altı çöp koyterneri sistemini anlattım. Anlatırken de havam bin beş yüzdü” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji tüketen değil üreten bir nesle ihtiyacımız var”

Öğrencilerin çağın teknolojilerini yakalayacak donanıma sahip olması gerektiğini belirten Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, “Biz öğrencilerimizi her konuda bilgi bakımından insani davranışlar, kültürel, sosyal ve sanatsal yönden her yönüyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayata hazırlamaya çalışıyoruz ama teknolojik gelişmelerle ilgili çocuklarımızın mutlaka dünya ile rekabet edebilecek onlara öncü olabilecek bir birikime ve tecrübeye sahip olması lazım.Teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesle bizim ihtiyacımız vardır. Bu vesileyle biz buradayız inanıyorum ki bundan sonra hem okul müdürlerimiz hem teknoloji tasarım öğretmenlerimizle teknolojiyle ilgili gelişmeleri hem de inovasyon merkeziyle ilgili gelişmeleri gidip hep birlikte göreceğiz. Çocuklara ufuk açıcı ve onların hayallerini büyütücü çalışmalar içerisinde hep birlikte olacağız” dedi.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı