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Başakşehir'de 8 katlı iş yerinde yangın

Başakşehir'de 8 katlı iş yerinde yangın
Başakşehir'de 8 katlı iş yerinde yangın

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Sitesinde 8 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı 8. kattaki iplik atölyesinde maddi hasar oluştu.

Başakşehir'de 8 katlı iş yerinde yangın - Tıkla İzle

Yangın saat 06.00'da İkitelli Organize Sanayi Sitesi Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. katta faaliyet gösteren iplik atölyesine ait elektrik saatlerinde yangın çıktı.

Kattan alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ile polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, İkitelli, Seyrantepe, Sultangazi, Şişli itfaiye grup amirliklerinden ekipler geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı katta ise maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.


 

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