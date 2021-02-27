Başakşehir'de galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında dış sahada Antalyaspor golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sezon ligde oynadığı 26 karşılaşmada sadece 6 galibiyet elde edebilen turuncu-lacivertliler, son 9 mücadelede ise 3 puan alamadı.

Son galibiyet sevincini 17. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından 6 yenilgi, 2 beraberlik aldı. İstanbul temsilcisi, evinde Sivasspor ve Rizespor'la 1-1 berabere kalırken, Hatayspor'a 5-1, Karagümrük ve Trabzonspor'a da 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise Kayserispor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Uygar Aydın